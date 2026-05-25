Old Lions Azul gritó campeón tras una final infartante ante Lawn Tennis

El equipo azulgrana se quedó con el clásico santiagueño y conquistó el Apertura 2026 luego de imponerse en los shoot out tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Hoy 22:01

La 6ª Azul de Old Lions se consagró campeona del Campeonato Apertura 2026 “Pelu Rodríguez” tras vencer en una final apasionante a Santiago Lawn Tennis Club Rojo en una definición por shoot out que tuvo todos los condimentos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro, correspondiente a la definición del certamen organizado por la Federación Santiagueña Amateur de Hockey Sobre Césped, terminó igualado 2-2 en el tiempo reglamentario y debió resolverse desde los penales australianos.

En el tiempo regular, los goles del conjunto campeón fueron convertidos por Valentina Cappelletti y Bianca Bonacina, mientras que para Lawn Tennis anotaron Pilar Fernández Trejo y Joaquina Merino Parra.

Luego de un partido vibrante y cargado de emociones, Old Lions mostró carácter, personalidad y un enorme trabajo colectivo para quedarse con el clásico santiagueño y levantar el trofeo.

En la definición desde los shoot out apareció una de las grandes figuras de la tarde: la arquera Valentina Soria Barron, clave para sostener al equipo y asegurar la victoria por 3-1.

El título significó una nueva consagración para la cantera azulgrana, que volvió a demostrar el gran presente deportivo de sus divisiones formativas.

Además, la jornada fue aún más positiva para el club porque la 6ª Blanca de Old Lions también tuvo una destacada actuación y logró quedarse con el tercer puesto del campeonato, completando un gran torneo para la institución.