El Gobierno negocia un crédito por US$4000 millones para afrontar vencimientos de deuda de 2027

El FMI confirmó que el Ejecutivo avanza en un préstamo con bancos internacionales respaldado por organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF.

Hoy 23:30

El gobierno de Javier Milei avanza en negociaciones para obtener un crédito por US$4000 millones con bancos internacionales como parte de la estrategia financiera diseñada para afrontar los vencimientos de deuda en dólares previstos para 2027.

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La información fue confirmada por el Fondo Monetario Internacional en el informe técnico difundido tras la aprobación de la segunda revisión del programa firmado con la Argentina, que además habilitó un desembolso de US$1000 millones para el país.

Según detalló el organismo, el préstamo que negocia el Ministerio de Economía tendría un plazo de seis años y contaría con tres años de gracia para el pago de capital e intereses. El esquema incluiría garantías otorgadas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF.

El objetivo oficial es reducir el costo financiero y avanzar hacia una recuperación gradual del acceso a los mercados internacionales de deuda, en un contexto marcado por fuertes compromisos de pago en moneda extranjera para los próximos años.

El informe del FMI sostuvo que la estrategia impulsada por el equipo económico encabezado por Luis Caputo busca lograr “un acceso más estable y sostenible a los mercados internacionales de capitales” y refinanciar vencimientos que se concentran principalmente entre 2026 y 2027.

Además del préstamo con bancos internacionales, el plan financiero contempla otras herramientas. Entre ellas aparecen emisiones de bonos en dólares bajo legislación local por US$5000 millones, operaciones Repo del Banco Central con entidades financieras internacionales por US$3000 millones y privatizaciones de empresas estatales estimadas en otros US$2000 millones.

Para el FMI, este esquema funcionaría como un “puente” hasta que la Argentina pueda volver de manera más sólida al mercado voluntario de deuda. El organismo estimó que el país enfrenta pagos en moneda extranjera cercanos a los US$20.000 millones durante 2027.

En el documento técnico, el Fondo aseguró que las conversaciones con el Banco Mundial, el BID y la CAF “están muy avanzadas” y señaló que las garantías multilaterales permitirían disminuir considerablemente los costos de financiamiento.

El informe también remarcó que el Gobierno argentino mantiene el compromiso de reducir las vulnerabilidades de la deuda pública y recuperar el acceso al crédito internacional. En ese sentido, destacó la intención oficial de captar parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, estimados en más de US$200.000 millones.