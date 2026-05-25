Ricardo Darín adelantó una segunda temporada “más compleja” de El Eternauta y volvió a defender a Wanda Nara

El actor habló sobre el éxito mundial de la serie de Netflix y respaldó nuevamente a la conductora tras la polémica por el Martín Fierro. “La chica dejó una huella”, afirmó.

Hoy 23:42

Ricardo Darín volvió a referirse al fenómeno internacional de El Eternauta y adelantó que la segunda temporada será “mucho más compleja” que la primera. Además, el actor volvió a defender públicamente a Wanda Nara tras la controversia que se generó luego de los premios Martín Fierro.

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En diálogo con Marina Calabró y Guido Záffora en “Calabró 107.9”, Darín habló sobre el enorme impacto mundial que tuvo la producción argentina estrenada en Netflix, que logró más de 10,8 millones de visualizaciones y se ubicó entre las series más vistas en 87 países.

El actor destacó que el equipo liderado por Bruno Stagnaro trabaja intensamente para sostener el nivel narrativo de la primera entrega. “Queremos que esté a la altura de la expectativa que generó la primera”, aseguró.

Además, anticipó que los nuevos episodios tendrán una escala todavía mayor. “Va a ser mucho más compleja esta segunda temporada porque va a pasar de todo”, expresó Darín, quien también dejó una frase que entusiasmó a los fanáticos: “Ya viene la invasión. La invasión es muy dañina”.

El protagonista reconoció la presión que implica sostener un fenómeno internacional y elogió el nivel de exigencia de Stagnaro y de su equipo de guionistas. “Bruno es muy obsesivo con el tema de los guiones y no quiere bajarle la nota a esta temporada”, comentó.

Durante la entrevista, Darín también volvió a respaldar a Wanda Nara luego de las repercusiones que generó su defensa pública de la conductora tras el Martín Fierro. “La chica dejó una huella”, afirmó al referirse a la empresaria y figura televisiva.

Según explicó, sus declaraciones anteriores provocaron fuertes debates en redes sociales y lo llevaron a reflexionar sobre el nivel de agresividad que domina actualmente las discusiones públicas. “Estamos en una época de controversia permanente”, sostuvo.

“Cualquier cosa es motivo de dos bandos: los que te enaltecen y los que te matan”, agregó el actor, quien incluso reveló que llegó a responder mensajes de usuarios que cuestionaban duramente su postura.

Darín aclaró además que cuando habló de Wanda no quiso decir que ella “se reinventó”, sino que “se inventó a sí misma”, destacando el recorrido que logró construir dentro del mundo del espectáculo y los negocios pese a no tener formación previa específica en esos ámbitos.

El actor valoró especialmente la capacidad de la conductora de MasterChef Celebrity para consolidarse mediáticamente y mantenerse vigente durante tantos años en el centro de la escena pública.