Central Córdoba apunta a viejos conocidos: los ex jugadores que podrían volver al Ferroviario

El club del barrio Oeste comenzó a moverse en el mercado de pases y analiza los regresos de Gastón Verón e Iván Gómez para afrontar el segundo semestre.

Hoy 20:20

En Central Córdoba ya comenzaron a planificar el segundo semestre y los primeros movimientos del mercado de pases apuntan a futbolistas que conocen bien la institución y dejaron una buena imagen en el club.

Con el objetivo principal de mantener la categoría y volver a fortalecer el plantel, la dirigencia ferroviaria analiza posibles regresos. Los nombres que aparecen en carpeta son los de Gastón Verón e Iván Gómez, dos jugadores que formaron parte de uno de los ciclos más importantes de la historia reciente del club.

Ambos futbolistas fueron protagonistas durante la etapa internacional del Ferroviario, con participación destacada en competencias continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La idea de apostar por jugadores que ya conocen el club y la provincia aparece como una ventaja importante pensando en una rápida adaptación futbolística y humana.

En el caso de Iván Gómez, el mediocampista tuvo un primer semestre irregular en Platense debido a distintos problemas físicos que le impidieron tener continuidad.

Recién pudo integrar una convocatoria en la octava fecha del Torneo Apertura, en el empate ante Riestra, aunque en aquel encuentro no sumó minutos.

Su debut en cancha llegó en la décima jornada frente a Newell’s, donde disputó 25 minutos, y luego consiguió mayor continuidad hasta cerrar el torneo local con 459 minutos jugados.

Además, la participación internacional le permitió sumar otros 166 minutos en la Copa Libertadores, alcanzando un total de 625 minutos en el semestre.

Por otro lado, la situación de Gastón Verón parece más encaminada hacia una salida de Argentinos Juniors.

El delantero tuvo muy poca participación durante la primera mitad del año y apenas sumó nueve minutos en cancha, ingresando en el partido de cuartos de final frente a Belgrano.

Entre lesiones y ausencias en las convocatorias, Verón prácticamente no logró continuidad en el Bicho de La Paternal y su futuro parece estar lejos del club.

En ese contexto, en Central Córdoba ven con buenos ojos su regreso y ya lo consideran uno de los nombres fuertes en el radar del próximo mercado de pases.