Universidades vuelven a las calles con clases públicas para exigir el financiamiento educativo

La jornada se realizará frente al Palacio de Tribunales bajo el lema “Señores jueces, que Milei cumpla la Ley”. Participarán docentes, estudiantes y dirigentes universitarios.

Hoy 20:21

Docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades realizarán este martes una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y visibilizar la situación que atraviesan las universidades públicas.

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La protesta se desarrollará entre las 11 y las 17 bajo el lema “Señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, en referencia al reclamo dirigido al gobierno de Javier Milei para que aplique la normativa aprobada por el Congreso.

Según explicaron desde la organización, durante la jornada profesores universitarios brindarán clases abiertas con el objetivo de denunciar el “ajuste” sobre el sistema educativo y advertir sobre el impacto en salarios docentes, becas estudiantiles, investigación y funcionamiento general de las universidades nacionales.

Entre los participantes anunciados se encuentran la abogada y docente universitaria Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, además del secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.

El conflicto por el financiamiento universitario se profundizó en los últimos meses luego de que el Gobierno nacional decidiera no implementar plenamente la Ley N.º 27.795, argumentando la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y señalando que la norma no establece con precisión las fuentes de financiamiento para cubrir gastos operativos y salarios.

La legislación había sido aprobada por el Congreso en distintas instancias durante 2024 y 2025, aunque posteriormente el Poder Ejecutivo avanzó con medidas para suspender su aplicación y apeló decisiones judiciales vinculadas al tema.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene el reclamo en la Justicia y presentó documentación ante la Corte Suprema, que deberá resolver sobre la validez y cumplimiento de la ley.