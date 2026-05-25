Norma Fuentes participó del acto central y del tedéum por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la ceremonia central y del tedéum por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo que fue encabezada por el gobernador de la Provincia, Elías Suárez desde plaza Libertad.

Hoy 20:06

Estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente; de Economía, Anabel Arce; de Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla y de Gobierno, Walter Medina Salomón, entre otros funcionarios.

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Allí, destacó esta fecha histórica, como “una gesta enorme en la que muchos argentinos, mujeres y hombres, trabajaron para construir la libertad en nuestro territorio" y consolidar el federalismo.

"Ello nos lleva a pensar en una comunidad que nos contenga a todos con nuevos desafíos como sociedad pero siempre pensando que es importante pensar que la patria la hacemos todos los días”, dijo.

En tanto, remarcó: “En Santiago del Estero, entendemos que se trabaja con ese concepto, se busca unir, consolidar, escuchar y eso es lo que debemos pensar como sociedad, las divisiones nunca permiten construir una sociedad sana”.

A primera hora, acompañó al gobernador y al vicegobernador, Carlos Silva Neder, en el izamiento de la enseña nacional con la cual se dieron inicio los actos oficiales. Luego participó del Tedéum que fue celebrado por el Obispo Auxiliar Enrique Martínez Ossola en Catedral Basílica.

Su participación finalizó en el palco central desde donde siguió junto a las autoridades provinciales y municipales, el desfile cívico militar.