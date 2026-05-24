Sarmiento fue contundente y confirmó su levantada con una goleada ante Boca Unidos

El Profe ganó, gustó y goleó al imponerse por 3-0 ante el elenco correntino para conseguir su segunda victoria en el Torneo Federal A.

Hoy 17:58

Sarmiento de La Banda consiguió un triunfo fundamental esta tarde al golear por 3-0 a Boca Unidos por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Federal A.

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Con una gran actuación en el segundo tiempo, el equipo santiagueño logró su segunda victoria en el campeonato y dejó el último puesto de la tabla al alcanzar las 9 unidades.

Durante la primera mitad, el Profe fue el que más intentó generar peligro y tuvo la situación más clara en los pies de Maximiliano Sánchez Arriola, aunque su remate terminó estrellándose en el palo.

En el arranque del complemento, la visita respondió rápidamente y estuvo cerca de abrir el marcador. Bryan Mendoza sacó un remate que también dio en el poste y salvó al conjunto bandeño.

Sin embargo, Sarmiento golpeó primero y cambió definitivamente el partido a los 15 minutos del segundo tiempo.

El encargado de abrir el marcador fue Israel “Coco” Roldán, quien convirtió un verdadero golazo de tiro libre para desatar el festejo local.

El mediocampista volvió a aparecer apenas siete minutos después y amplió la ventaja con el 2-0, consolidándose como la gran figura de la tarde.

Ya a los 30 minutos, Enzo Gutiérrez sentenció el encuentro y puso cifras definitivas para una victoria contundente del Profe ante su gente..

Con este resultado, Sarmiento tomó aire en la tabla de posiciones y afrontará con otro ánimo su próximo compromiso, cuando visite a Sarmiento de Resistencia en la siguiente jornada del Federal A.