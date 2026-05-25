Bolivia anunció un fuerte ajuste en plena crisis: Rodrigo Paz se bajará el sueldo un 50%

El presidente boliviano dispuso una reducción salarial para él y sus ministros mientras crecen las protestas y los bloqueos que ya afectan a gran parte del país. La oposición y distintos sectores sociales continúan exigiendo su renuncia.

Hoy 18:20

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció una reducción del 50% en su salario y el de todos sus ministros en medio de la profunda crisis política y social que atraviesa el país, marcada por protestas, bloqueos y pedidos de renuncia contra el mandatario.

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“Quiero avisarles que este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del compromiso con el país, de rebajarse el salario de 50%”, expresó Paz durante un acto realizado en Sucre, en un intento por enviar una señal de austeridad frente al creciente malestar social.

Con esta medida, el sueldo presidencial pasará a ser de unos 1.200 dólares mensuales, equivalentes a 12 mil bolivianos, una cifra que representa poco más de tres salarios mínimos nacionales. La reducción salarial había sido uno de los principales reclamos impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), que exigía además medidas económicas y sociales para enfrentar la crisis.

Sin embargo, con el correr de los días, las demandas fueron escalando. La COB y otras organizaciones sociales decidieron dejar de lado los reclamos sindicales para concentrarse en un objetivo político: exigir la salida del presidente. A las movilizaciones también se sumaron agrupaciones campesinas, sectores indígenas y seguidores del expresidente Evo Morales.

El país atraviesa ya casi tres semanas consecutivas de bloqueos y protestas que afectan a seis de los nueve departamentos bolivianos. Según reportes oficiales, el domingo por la noche se contabilizaban al menos 55 puntos de corte en distintas rutas del país, con especial impacto sobre La Paz.

En medio del conflicto, Evo Morales volvió a reclamar una transición política y la convocatoria a elecciones anticipadas en un plazo de 90 días. “Para que no haya muertos ni heridos, la pacificación pasa por la renuncia”, afirmó el exmandatario durante una entrevista radial desde Cochabamba.

Desde el Gobierno aseguran que existen distintos focos de protesta y diferencian entre reclamos legítimos y sectores que buscan “desestabilizar” al Ejecutivo. Mientras tanto, el clima de tensión continúa creciendo y el oficialismo mantiene una postura firme: no negociará con quienes desconozcan el resultado de las urnas.