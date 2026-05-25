Video: planeaba atacar a su expareja con bombas molotov y cayó tras una intensa persecución

El sospechoso tenía una restricción perimetral y fue detenido tras escapar varios kilómetros por la Ruta Provincial 65. La Policía encontró elementos incendiarios dentro de su auto.

Hoy 18:46

Un hombre de 45 años fue detenido luego de protagonizar una peligrosa persecución policial sobre la Ruta Provincial 65, en las inmediaciones de Junín. Según la investigación, el sospechoso llevaba bombas molotov en su vehículo y habría planeado atacar a su expareja, quien lo había denunciado por violencia familiar el día anterior.

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El detenido fue identificado como Martín Sebastián Salcedo. Todo comenzó cuando efectivos de la comisaría 2ª de Junín acudieron a un llamado de vecinos que alertaban sobre un hombre sospechoso estacionado a pocos metros de la vivienda de su expareja.

Al llegar al lugar, los policías intentaron identificar al conductor de un Volkswagen Vento gris. Sin embargo, en ese momento el hombre aceleró bruscamente y comenzó una fuga a gran velocidad que derivó en una extensa persecución sobre la ruta.

Durante varios kilómetros, Salcedo realizó maniobras peligrosas para evitar ser interceptado, mientras era seguido de cerca por móviles de la Policía Bonaerense. La secuencia quedó registrada por testigos que filmaron el operativo desde otros vehículos.

La persecución terminó cerca del relleno sanitario de la zona, donde el sospechoso chocó contra uno de los patrulleros y cayó en una zanja. Aun así, logró continuar algunos metros más en contramano hasta ser finalmente interceptado por otros efectivos policiales.

En medio del operativo, uno de los agentes efectuó disparos contra el vehículo ante la sospecha de que el conductor pudiera estar armado. Según trascendió, Salcedo no sufrió heridas y fue reducido poco después.

Tras la detención, los policías requisaron el automóvil y encontraron un bidón con nafta y dos botellas preparadas como bombas molotov, con trapos en su interior.

La causa quedó en manos de la fiscal Vanina Lisazo, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial Junín, quien imputó al detenido por daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad.

Además, el Juzgado de Familia local confirmó que sobre Salcedo pesaba una restricción perimetral solicitada por su expareja tras una denuncia por violencia familiar radicada horas antes del episodio.