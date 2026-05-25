Un acusado por el asesinato del guardiacárcel David Frontera Guerra se escapó de una alcaidía y está prófugo

Juan Gabriel Rodríguez, alias “Juancito”, imputado por el homicidio en ocasión de robo del joven guardiacárcel, se encuentra prófugo desde el sábado. El abogado querellante cuestionó los controles de la dependencia policial y advirtió sobre la gravedad del hecho.

Hoy 18:59

La fuga de Juan Gabriel Rodríguez, alias “Juancito”, uno de los acusados por el crimen del guardiacárcel David Frontera Guerra, generó fuerte preocupación en el ámbito judicial y policial de Santiago del Estero. El imputado escapó de la Alcaidía de la Departamental N°16 del barrio Los Flores y, hasta el momento, permanece prófugo.

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Según trascendió, la evasión se habría producido el sábado alrededor de las 19, aunque su ausencia habría sido advertida recién durante la jornada del domingo, situación que incrementó los interrogantes sobre las circunstancias en las que logró abandonar una dependencia considerada entre las más seguras de la provincia.

En diálogo con Radio Panorama, el abogado querellante de la familia de la víctima, Marcelo Castillo Gioya, calificó la situación como "especialmente grave" y recordó que Rodríguez se encontraba detenido con prisión preventiva confirmada por la Cámara de Apelaciones, medida que aún se encontraba vigente.

"Se desconoce cómo, cuándo y de qué manera esta persona se ha profugado de una de las alcaidías más seguras que tenemos en la provincia", expresó el letrado.

Castillo Gioya sostuvo que resulta difícil explicar una fuga de estas características sin que existan responsabilidades por determinar. En ese sentido, reclamó una investigación exhaustiva para establecer el modo, tiempo y circunstancias en que ocurrió la evasión.

"Hay que determinar si hubo o no complicidad para que esta persona logre escaparse", afirmó, al remarcar que los sistemas de control para ingresar a una dependencia de este tipo incluyen cámaras, retenes, guardias permanentes y estrictos protocolos de seguridad.

El abogado también cuestionó que la ausencia del detenido no haya sido detectada de manera inmediata. Según indicó, la información con la que cuenta señala que la fuga se habría producido el sábado, pero recién fue advertida cerca de 24 horas después.

Un acusado por un crimen que conmocionó a Santiago

Rodríguez está imputado por el homicidio en ocasión de robo de David Frontera Guerra, el joven guardiacárcel que fue atacado cuando regresaba a su domicilio en motocicleta durante la madrugada de noviembre de 2024.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue asaltada, golpeada y abandonada en las inmediaciones de un canal, donde permaneció durante varias horas gravemente herida. El caso provocó una profunda conmoción social y derivó en la detención de varios sospechosos.

Además de Rodríguez, la causa tiene como imputados a Sebastián Gómez, alias "Porteño", y José Luis Orieta, alias "Chavo", mientras que un menor de edad también fue vinculado al hecho bajo el régimen correspondiente.

"Un asesino está suelto"

Durante la entrevista, Castillo Gioya remarcó que la fuga trasciende el interés de las partes involucradas en el expediente y afecta directamente a toda la sociedad.

"Un asesino está suelto y se ha salido por las narices de quienes tenían la obligación de custodiarlo", manifestó el querellante.

Asimismo, señaló que la prisión preventiva tiene como finalidad proteger el orden público y garantizar que los acusados permanezcan a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso penal.

Mientras continúan las tareas de búsqueda para localizar a Rodríguez, también se espera el avance de las actuaciones administrativas y judiciales destinadas a esclarecer cómo logró escapar de la alcaidía y si existieron fallas o responsabilidades en el sistema de custodia.

La entrevista completa: