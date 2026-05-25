Mirtha Legrand invitó a celebrar el 25 de Mayo y recordó cómo vivía la fecha en su juventud

La histórica conductora compartió un video en sus redes sociales donde recordó cómo vivía la fecha patria durante su juventud, invitó a los argentinos a celebrar la Revolución de Mayo y destacó la importancia de usar la escarapela.

Hoy 19:29

Mirtha Legrand es un símbolo del cine y la televisión argentinas. Y este 25 de mayo, su mensaje no podía estar ausenten en su cuenta de instagram: @mirthalegrand, con una invitación directa a la celebración y el orgullo nacional. La conductora dejó claro su deseo de que todos los ciudadanos participen activamente en las conmemoraciones de la fecha patria.

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En el video, Legrand recordó sus propias vivencias de juventud, asegurando: “Yo cuando era jovencita llegaba el 25, ya el 24 a la noche no dormía por lo feliz que estaba”. Así, transmitió la emoción que, según sus palabras, solía embargarla en la antesala de este día tan especial para la historia nacional.

La Chiqui insistió en la importancia de mantener viva la tradición y el sentido de pertenencia. “Festejemos todos los argentinos el 25 de mayo, señores, porque es nuestra fecha patria”, subrayó en su mensaje, remarcando el carácter colectivo y el valor de la efeméride.

La conductora también apeló a un símbolo clásico de la identidad argentina. Recomendó: “Pónganse la escarapela siempre”. Esta insignia, que acompaña los actos y celebraciones del 25 de mayo, fue reivindicada como un gesto sencillo pero fundamental para expresar el apego a la nación.