Zendaya deslumbró en una impactante producción para Elle con looks de alto impacto

La actriz protagonizó la edición estadounidense de la revista con estilismos de Louis Vuitton, Balmain y Diesel, en una propuesta cargada de glamour, transparencias y estética conceptual.

Hoy 19:52

Zendaya volvió a captar todas las miradas y reafirmó su lugar como una de las grandes referentes de la moda internacional al protagonizar la nueva edición de Elle en Estados Unidos.

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La artista atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera tras un año marcado por exitosos proyectos en cine y televisión, y la revista apostó por una producción fotográfica de fuerte impronta artística y conceptual.

La sesión presentó una estética dominada por tonos tierra, marrones, arena y chocolate. En una de las imágenes más llamativas, Zendaya lució un tapado largo de lana de Louis Vuitton en color marrón oscuro, llevado sin prendas debajo, acompañado por bucaneras de cuero con extensos cordones de la firma Le Silla.

El look se completó con joyas de Tiffany & Co. y un peinado corto con gran volumen, que aportó dramatismo y sofisticación a la escena.

En la portada oficial de la revista, la actriz posó entre pastizales secos con un top asimétrico en tono crudo de Louis Vuitton, inspirado en la estructura de un corset y con detalles orgánicos que evocaron una armadura moderna. Un aro dorado de Tiffany & Co. completó la propuesta.

Otra de las fotografías mostró a Zendaya recostada sobre un suelo arenoso con una musculosa texturada en tono ocre y un jean gris desgastado de Acne Studios. El maquillaje, con manchas simulando tierra sobre la piel, reforzó una estética más cruda y artística, complementada con un anillo de Van Cleef & Arpels.

La producción también incluyó un audaz conjunto de red en color marrón oscuro de Diesel, compuesto por top y falda translúcida que dejaban ver una capa inferior. La intensidad de la propuesta se completó con botas de Paris Texas y una mirada desafiante frente a cámara.

En otra de las tomas centrales, la actriz llevó un vestido de Balmain con una pechera confeccionada en cuentas de madera y tonos tierra, aportando una impronta tribal que terminó de consolidar el concepto visual de toda la producción.

Además de hablar sobre moda, Zendaya también reflexionó sobre su personalidad y su vínculo con la actuación. Durante la entrevista, se definió como una persona tímida y aseguró que el trabajo actoral le permitió descubrir nuevas facetas de sí misma.

“Me sentí menos autocrítica porque fui otra persona y probé cosas que nunca habría hecho”, expresó la artista.