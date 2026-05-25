Sabrina Rojas critica a Wanda Nara tras su premio Martín Fierro

Sabrina Rojas expresó su desacuerdo con la reciente premiación de Wanda Nara en los Martín Fierro y advirtió que es demasiado nueva para dicho reconocimiento.

Hoy 19:50

La reciente premiación de Wanda Nara como mejor conductora en los Martín Fierro ha generado un gran revuelo en el ámbito del espectáculo argentino. Este galardón ha sido cuestionado por varias figuras, entre ellas Sabrina Rojas, quien aprovechó su plataforma en el programa SQP para manifestar su opinión respecto a este hecho.

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Durante el ciclo, Rojas, quien sustituyó a Yanina Latorre, se refirió a las críticas de Teté Coustarot, una conductora con una vasta trayectoria en el medio. Rojas destacó que “Teté es una conductora con una escuelita de hace muchos años”, lo que sugiere que la experiencia es un factor crucial en la conducción.

A pesar de que la modelo expresó que le gusta la forma en que Wanda ejerce su labor, fue clara al señalar que “es muy nueva para recibir un Martín Fierro”. Esta afirmación resalta los estándares que, según Rojas, deben cumplirse para recibir este prestigioso premio.

Rojas continuó su análisis comparando a Wanda Nara con otras figuras del medio que aún no han sido reconocidas por APTRA. “Si hay una Georgina Barbarossa que conduce hace 27 años y no tuvo un Martín Fierro como conductora, hay que esperar un poco más”, argumentó, sugiriendo que el reconocimiento debería ser más equitativo.

La situación se tornó más tensa cuando Rojas recordó los rumores sobre la posible conducción de Wanda Nara en la próxima gala de los Martín Fierro. En este contexto, no dudó en expresar su preocupación y sentenció: “¡No le va a ir nadie! A Wanda le falta mucho recorrido”, destacando su opinión sobre la inexperiencia de Nara.

En medio de este debate, la periodista Marcela Tauro, en su programa Intrusos, reveló detalles sobre la votación que llevó a Wanda a la victoria. Según Tauro, “Wanda ganó por dos votos”, desmintiendo la noción de un triunfo cómodo en la terna competitiva.

Los números de la votación mostraron una cerrada competencia, donde Wanda Nara obtuvo 26 votos, mientras que Moria Casán recibió 24, dejando a las demás participantes con el resto de los votos. Esta información añade un nuevo nivel de complejidad a la controversia en torno a la premiación.