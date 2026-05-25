Alivio en la Selección: Inter Miami confirmó que Messi solo sufrió una sobrecarga muscular

El club estadounidense informó oficialmente el resultado de los estudios realizados al capitán argentino tras salir con molestias ante Philadelphia Union.

Hoy 19:49

La preocupación alrededor de Lionel Messi comenzó a disiparse este lunes luego del comunicado oficial emitido por Inter Miami, que confirmó que el capitán de la Selección argentina sufrió solamente una sobrecarga muscular y no presenta una lesión de gravedad.

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El astro rosarino había encendido las alarmas durante el triunfo 6-4 frente a Philadelphia Union, cuando pidió el cambio a los 28 minutos del segundo tiempo por una molestia en la parte posterior de la pierna izquierda.

Tras realizarse estudios médicos, el club estadounidense llevó tranquilidad tanto al cuerpo técnico de la Albiceleste como a los hinchas argentinos, a pocos días del inicio del Mundial 2026.

“Tras someterse a más pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, informó oficialmente Inter Miami.

Además, la franquicia aclaró que la evolución física del futbolista marcará los tiempos de su regreso pleno a la actividad.

“El calendario para su regreso a la actividad física dependerá de su progreso clínico y funcional”, agregaron desde el club.

Luego del encuentro ante Philadelphia, el entrenador de las Garzas, Ángel Guillermo Hoyos, ya había intentado bajar la preocupación al explicar que la salida del rosarino se debió principalmente al desgaste físico.

“Es fatiga, estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, siempre hacemos lo posible para no arriesgar”, había señalado el DT.

Con este panorama, en la Selección argentina reina el alivio. Todo indica que Messi podrá sumarse normalmente a los entrenamientos del equipo de Lionel Scaloni en Estados Unidos.

Un grupo de futbolistas comenzará esta semana las prácticas en el predio de Ezeiza antes de viajar el domingo 31 de mayo rumbo al país norteamericano.

La idea es que la Pulga, que afrontará su sexta Copa del Mundo, se incorpore a los trabajos el próximo lunes 1 de junio.

Antes del debut mundialista, la Albiceleste disputará dos amistosos preparatorios: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 ante Islandia en Alabama.

La Selección integrará el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio en Kansas.