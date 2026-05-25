Chapuzón hot en Gran Hermano: Pincoya y Juan Carlos López se metieron desnudos a la pileta

La participante chilena desafió a sus compañeros a bañarse “a raja pelada” y el stripper fue el único que aceptó sumarse al momento más viral de la casa.

Hoy 19:43

La casa de Gran Hermano volvió a vivir una escena que rápidamente explotó en redes sociales. Jennifer “Pincoya” Galvarini y Juan Carlos López protagonizaron un momento entre divertido y provocador al meterse completamente desnudos a la pileta frente a sus compañeros.

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Todo comenzó cuando la participante chilena lanzó una propuesta sin filtros. “¿Quién quiere venir a bañarse conmigo? Vamos a bañarnos a raja pelada”, dijo entre risas, mientras intentaba convencer al resto de los hermanitos de sumarse al desafío.

El único que aceptó fue Juan Carlos López, conocido dentro de la casa por su pasado como stripper. Sin demasiadas vueltas, el participante se sacó toda la ropa y se metió al agua junto a Pincoya.

Mientras ambos disfrutaban del chapuzón, el resto de los jugadores observaba desde afuera y comentaba la escena con humor. Tamara Paganini fue una de las que más hizo reír al lanzar una picante frase sobre el físico de su compañero, mientras otros participantes también se sumaron a las bromas.

“¡Se pierden el show!”, gritó Pincoya desde la pileta mientras nadaba junto a Juan Carlos y generaba las carcajadas del resto de la casa.

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality, que comentaron el momento como uno de los más descontracturados y comentados de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada.