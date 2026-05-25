Jorge “Chavo” Valoy volvió a Comercio y ya fue presentado como nuevo entrenador

El DT campeón con el Tripero el año pasado, regresó al club tras la salida de Daniel Veronesse y ya puso en marcha su plan de trabajo.

Hoy 19:39

Jorge “Chavo” Valoy fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Comercio Central Unidos y ya comenzó su segundo ciclo al frente del equipo santiagueño.

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El regreso del entrenador se concretó luego de la salida de Daniel Veronesse, quien dejó su cargo tras la derrota sufrida el pasado viernes ante Unión Santiago.

Valoy vuelve a una institución donde supo escribir una de las páginas más importantes de los últimos años, ya que condujo al Tripero al título de la Liga Santiagueña de Fútbol la temporada pasada.

Conocido por su fuerte impronta en el trabajo físico y la disciplina grupal, el entrenador ya puso en marcha su planificación con el objetivo de revertir el presente futbolístico del equipo.

En esta nueva etapa, el cuerpo técnico estará integrado por:

Albino Díaz (Ayudante de campo)

(Ayudante de campo) Ricardo Acuña (Preparador físico)

(Preparador físico) Ramón Adamo (Entrenador de arqueros)

Desde el club destacaron la experiencia y el sentido de pertenencia del “Chavo”, quien buscará devolverle protagonismo a Comercio en el campeonato local.

Ahora, el nuevo cuerpo técnico tendrá el desafío de levantar anímicamente al plantel y empezar a sumar resultados positivos en las próximas fechas.