Investigadores de Texas A&M desarrollan spray nasal para mejorar la memoria

Un innovador spray nasal desarrollado por investigadores de Texas A&M University muestra promesas en la reducción de inflamación cerebral y mejora de la memoria en modelos animales de edad avanzada.

Hoy 19:02

Un innovador spray nasal para la memoria ha sido desarrollado por investigadores de Texas A&M University, destacándose por sus resultados preliminares en estudios de laboratorio. Esta terapia experimental ha sido probada en ratones de edad avanzada, mostrando mejoras significativas en las funciones de memoria.

A pesar de los prometedores resultados, es crucial señalar que el tratamiento aún no está disponible para su uso en humanos, ya que la investigación se encuentra en una etapa preclínica. Sin embargo, estos hallazgos abren una línea de investigación importante sobre cómo la inflamación cerebral puede influir en el deterioro cognitivo relacionado con la edad.

El spray nasal utiliza vesículas extracelulares, pequeñas partículas que actúan como vehículos para transportar microARN hacia el cerebro a través de la vía nasal. Este enfoque busca abordar la neuroinflamación, un proceso que tiende a aumentar con el envejecimiento y que puede afectar funciones cognitivas como la memoria.

En las pruebas realizadas, el tratamiento demostró ser efectivo en la reducción de señales de inflamación cerebral. Los ratones que recibieron el tratamiento mostraron un mejor desempeño en pruebas relacionadas con la memoria y el reconocimiento de objetos.

El equipo de investigación también observó cambios en células inmunes del cerebro y en la actividad de las mitocondrias, lo que podría explicar parte de la mejora en el desempeño cognitivo de los animales tratados.

La vía nasal es de particular interés para los científicos, ya que puede facilitar el acceso de terapias al cerebro, un órgano que posee una barrera natural que limita la entrada de muchas sustancias. Este spray ha sido diseñado para dirigir las vesículas a áreas del cerebro relacionadas con la memoria y la inflamación. La investigación fue publicada en el Journal of Extracellular Vesicles y cuenta con el apoyo del National Institute on Aging.

A pesar de los avances, es vital mencionar que el spray nasal aún no ha sido probado en humanos. Por lo tanto, no se puede afirmar que este tratamiento pueda frenar o revertir la pérdida de memoria en personas. Los científicos deben aún evaluar aspectos como la seguridad, la dosis y la eficacia en ensayos clínicos, así como confirmar si los resultados observados en ratones pueden ser replicados en pacientes humanos.