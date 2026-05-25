Cristina Kirchner salió al balcón este 25 de Mayo y saludó a la militancia desde su domicilio

La expresidenta reapareció públicamente en una fecha cargada de simbolismo político y fue ovacionada por militantes que se concentraron frente a su casa en el barrio porteño de Constitución.

Hoy 19:00

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió este domingo 25 de Mayo al balcón de su domicilio ubicado en el barrio porteño de Constitución y saludó a los militantes que se encontraban concentrados en las inmediaciones de San José 1111.

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La aparición pública de la exmandataria se produjo en el marco de una jornada especialmente simbólica por el Día de la Patria y en medio del escenario político generado tras la confirmación de su prisión domiciliaria. Desde temprano, decenas de simpatizantes se acercaron hasta el lugar con banderas, cánticos y muestras de apoyo.

Cuando Cristina salió al balcón, los presentes respondieron con aplausos y ovaciones. Algunos militantes entonaron canciones peronistas y cánticos en respaldo a la dirigente, mientras otros levantaban banderas argentinas y carteles con mensajes de apoyo.

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales, donde circularon videos y fotografías del momento. La reaparición pública de la expresidenta en una fecha patria fue interpretada por sus seguidores como un gesto político cargado de simbolismo.

En los últimos días, el domicilio de Cristina Kirchner se convirtió en un punto de encuentro para sectores del peronismo y militantes kirchneristas que mantienen una vigilia y distintas manifestaciones de respaldo tras las novedades judiciales que involucran a la exmandataria.

La jornada del 25 de Mayo estuvo atravesada además por distintos actos y actividades políticas en todo el país, mientras el gobierno nacional encabezó el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana. En ese contexto, la imagen de Cristina saludando desde el balcón volvió a colocar a la ex presidenta en el centro de la escena política y mediática.