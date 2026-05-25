El presidente del STJ y magistrados asistieron a los actos por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo

Las actividades se llevaron a cabo en la Plaza Libertad y en la Catedral Basílica se ofreció el solemne Te Deum.

Hoy 18:35

El presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr. Federico López Alzogaray participó hoy en los actos conmemorativos por los 216 años de la Revolución de Mayo, realizados en edificios tradicionales y paseos del microcentro de esta ciudad Capital.

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También asistieron magistrados de distintos fueros e instancias, como los Dres Cristian Vittar, Fernando Paradelo, Lorna Luna Hernandez, Ana Cecilia Vittar, Silvio Sálice, Huerto Bravo Suarez, Facundo Sayago, Carolina Oyola y Carolina Salas.

En lo que respecta al acto protocolar, el mismo comenzó con el izamiento de la bandera argentina en Plaza Libertad, en el que participaron, el gobernador, Sr. Elías Suarez; el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder, la intendente de la Ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes y la máxima autoridad de la Justicia santiagueña.

Luego, la comitiva oficial se dirigió a la Catedral Basílica, donde el obispo auxiliar, monseñor Martinez Osola, ofició el solemne Tedeum, que contó con la presencia del gobernador de la Provincia, Sr. Elías Suarez; el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder; el senador nacional, Dr. Gerardo Zamora; la intendente Ing. Norma Fuentes; la fiscal general, Olga Bitar de Papa, legisladores ministros y funcionarios provinciales y municipales.

Una vez finalizado el oficio religioso, se dirigieron a la tradicional chocolatada con participación de autoridades de los distintos organismos públicos, vecinos de la ciudad que concurrieron a celebrar este nuevo aniversario patrio.

A continuación, en el palco oficial se entonaron las estrofas del Himno Nacional y seguidamente, la Lic. Marcia Pompolo brindó unas palabras alusivas a la fecha, para finalizar con el desfile cívico militar de la “Agrupación 25 de Mayo”, compuesta por efectivos de diferentes fuerzas de seguridad provincial y nacional.