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“Argentina no se construye con odio ni sometimiento”: Kicillof cuestionó a Milei en el 25 de Mayo

El gobernador bonaerense publicó un mensaje por el Día de la Patria con críticas al rumbo económico del Gobierno nacional. Defendió la soberanía, la industria y los recursos naturales del país.

Hoy 18:29

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, difundió este 25 de Mayo un mensaje con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, en el marco de las celebraciones por el Día de la Patria.

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A través de sus redes sociales, el mandatario bonaerense defendió la soberanía nacional y cuestionó las políticas económicas impulsadas por la administración libertaria. “Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía”, expresó.

Kicillof también apuntó contra la apertura económica y advirtió sobre las consecuencias de “desarmar la industria” y “poner en venta los recursos naturales”. En ese sentido, sostuvo que el país atraviesa un contexto internacional complejo que obliga a proteger los sectores estratégicos de la economía.

“El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y orgullo por lo nuestro”, afirmó el gobernador, en una frase que marcó el tono político de su publicación.

El mensaje concluyó con una consigna de fuerte contenido simbólico: “¡Patria sí, colonia no!”. Las declaraciones se dieron durante una jornada atravesada por actos oficiales, celebraciones patrias y el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo.

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