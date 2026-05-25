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Villa Unión pegó en los momentos justos y venció a Instituto Santiago por la Liga Santiagueña

El Verde se impuso 2-1 en el marco de la sexta fecha de la Zona Banda del Torneo Anual.

Hoy 18:30

Villa Unión consiguió una valiosa victoria al derrotar por 2-1 a Instituto Santiago en el marco de la sexta fecha de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El conjunto que ofició de visitante en su cancha, abrió el marcador a los 33 minutos de la primera etapa gracias al gol convertido por Dilan Chávez, que adelantó a Villa Unión en el tanteador.

Sin embargo, cuando se terminaba el primer tiempo, Instituto Santiago logró reaccionar y encontró el empate a los 47 minutos por intermedio de Kevin Corbalán.

Ya en el complemento, el partido siguió siendo parejo hasta que apareció Matías Argañaraz, quien a los 21 minutos marcó el 2-1 definitivo para darle el triunfo al Verde.

En la siguiente fecha, el conjunto vencedor recibirá a Vélez, mientras que Instituto Santiago deberá visitar a Banfield.

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