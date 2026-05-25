Netflix confirma la última temporada de Emily in Paris

Netflix ha anunciado el cierre definitivo de la serie Emily in Paris con su sexta temporada, marcando el adiós de un fenómeno global que cautivó a millones de espectadores.

25/05/2026

Netflix ha confirmado el fin de Emily in Paris, una de las series más exitosas de su catálogo, que concluirá con su sexta temporada. La serie, protagonizada por Lily Collins, ha sido un fenómeno global desde su estreno, atrayendo a millones de seguidores en todo el mundo.

La noticia del final de la serie ha generado un gran revuelo entre los fanáticos, especialmente tras el notable éxito de las últimas temporadas y el crecimiento de la producción en diversos mercados internacionales. Emily in Paris se ha consolidado como uno de los productos más comentados de la plataforma de streaming.

Lily Collins, la protagonista, ha comenzado a despedirse de su icónico personaje, Emily Cooper, compartiendo mensajes emotivos que reflejan su gratitud por los años dedicados a interpretar este papel. La actriz ha destacado cómo la serie ha impactado su carrera y la conexión establecida con el público a nivel global.

Desde su debut, Emily in Paris se ha posicionado como una de las producciones más vistas de Netflix, combinando elementos de romance, comedia, drama y moda en los escenarios emblemáticos de la capital francesa. Este enfoque ha atraído a una audiencia diversa y ha fomentado el interés por la cultura parisina.

Además, la serie ha influido en tendencias relacionadas con la moda y el turismo, convirtiendo muchos de sus escenarios de rodaje en destinos populares y de interés para los seguidores de la serie.

Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama final, Netflix ha anticipado que la última temporada se enfocará en ofrecer un cierre definitivo a los principales conflictos y relaciones de los personajes. La expectativa es alta respecto a cómo concluirán las historias de Emily y sus vínculos amorosos y laborales que han sido fundamentales a lo largo de la serie.

Con este anuncio, Emily in Paris se une a la lista de exitosas producciones de Netflix que se despiden tras varias temporadas de éxito mundial, marcando el fin de una era en la plataforma de streaming.