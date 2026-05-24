En vivo: Quimsa va por otra victoria ante Boca para quedar a un paso de la final de la Liga Nacional

Tras el triunfo del sábado, la Fusión recibe al Xeneize esta noche en el segundo juego de la serie buscando estirar la ventaja.

Hoy 22:49

Quimsa volverá a jugar esta noche ante Boca en busca de una victoria que lo deje a un paso de la final de la Liga Nacional de Básquet.

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Así sigue la serie

Juego 2: lunes 25/5 | Quimsa vs. Boca | Estadio Ciudad | 21.30 | Básquet Pass

Juego 3: viernes 29/5 | Boca vs. Quimsa | Luis Conde | 22.10 | TyC Sports

Juego 4: domingo 31/5 | Boca vs. Quimsa | Luis Conde | 20.05 | DSports

Juego 5: miércoles 3/6 | Quimsa vs. Boca | Estadio Ciudad | horario a confirmar

Los juegos 4 y 5 se disputarán en caso de ser necesarios.