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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 MAY 2026 | 16º
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En vivo: Quimsa va por otra victoria ante Boca para quedar a un paso de la final de la Liga Nacional

Tras el triunfo del sábado, la Fusión recibe al Xeneize esta noche en el segundo juego de la serie buscando estirar la ventaja.

Hoy 22:49

Quimsa volverá a jugar esta noche ante Boca en busca de una victoria que lo deje a un paso de la final de la Liga Nacional de Básquet.

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Así sigue la serie

Juego 2: lunes 25/5 | Quimsa vs. Boca | Estadio Ciudad | 21.30 | Básquet Pass
Juego 3: viernes 29/5 | Boca vs. Quimsa | Luis Conde | 22.10 | TyC Sports
Juego 4: domingo 31/5 | Boca vs. Quimsa | Luis Conde | 20.05 | DSports
Juego 5: miércoles 3/6 | Quimsa vs. Boca | Estadio Ciudad | horario a confirmar

Los juegos 4 y 5 se disputarán en caso de ser necesarios.

TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

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