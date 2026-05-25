Abel Pintos, La Konga y El Chaqueño harán vibrar el 34° Festival Nacional del Queso Copeño

Monte Quemado se prepara para vivir tres noches de música, tradición y cultura popular los días 17, 18 y 19 de julio. El festival contará con una destacada cartelera de artistas nacionales, además de ferias, gastronomía regional y espectáculos para toda la familia.

Hoy 21:34

La ciudad de Monte Quemado ya comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición del Festival Nacional del Queso Copeño, uno de los eventos culturales más importantes del norte argentino, que este año promete ser histórico con tres jornadas consecutivas de espectáculos, tradiciones y actividades para toda la familia.

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La cita será los días 17, 18 y 19 de julio en el Polideportivo Municipal, donde miles de personas podrán disfrutar de una programación artística de primer nivel encabezada por Abel Pintos, La Konga y El Chaqueño Palavecino, tres de las figuras más convocantes de la música nacional.

La grilla también contará con la presencia de reconocidos artistas como Dúo Coplanacu, Orellana Lucca, Alma Chaqueña, Franco Barrionuevo, Marcelo Toledo, Piko Frank, Don Argañaraz, Seferino Torres, Pala Aguilera, Los 4 de Salta y Sebastián Fuentes, además de la participación de artistas locales y academias de danza de la región.

Más allá de los espectáculos musicales, el festival ofrecerá una amplia propuesta cultural con feria de artesanos, comidas regionales, exposiciones y actividades que reflejan la identidad y las tradiciones del pueblo copeño, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y visitantes de distintas provincias.

Organizado por la Municipalidad de Monte Quemado, el evento busca revalorizar las costumbres locales y fortalecer el turismo regional a través de una celebración que año tras año reúne a miles de personas.