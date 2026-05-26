Insólita estafa viral: compró una caja de figuritas del Mundial y se llevó una desagradable sorpresa

El episodio ocurrió en Perú y explotó en redes sociales por lo inesperado del engaño. El comprador creyó haber conseguido una oferta imperdible, pero todo terminó de la peor manera.

Hoy 01:29

Una insólita estafa ocurrida en Lima, Perú, se volvió viral en las últimas horas luego de que un fanático del fútbol comprara una supuesta caja original de figuritas del Mundial y descubriera que el contenido no tenía absolutamente nada que ver con lo que esperaba.

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El episodio generó una mezcla de sorpresa, indignación y humor en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron memes y comentarios sobre el increíble engaño que rápidamente recorrió toda Latinoamérica.

Según trascendió, el comprador adquirió la caja a un vendedor ambulante a un precio considerablemente más bajo de lo habitual. Convencido de que había encontrado una verdadera ganga, el hombre se llevó el producto pensando que contenía los tradicionales sobres coleccionables de Panini.

Ya en su casa, abrió cuidadosamente la caja con entusiasmo para comenzar a revisar las figuritas. Sin embargo, la emoción duró apenas unos segundos cuando descubrió que el interior estaba completamente lleno de un producto totalmente inesperado y ajeno al mundo del fútbol.

La escena fue grabada y rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, Facebook y X, donde usuarios reaccionaron con bromas y mensajes irónicos sobre la creatividad del fraude.

“En Panini se están matando de risa”, escribió uno de los usuarios, mientras que otros lanzaron comentarios como “te tocaron todas repetidas” y “esa edición no la conocía nadie”.

Muchos también señalaron que el precio demasiado bajo debía haber sido una señal de alerta y compararon el episodio con clásicas estafas callejeras vinculadas a productos falsificados o adulterados.

La insólita situación terminó convirtiéndose en una de las historias virales más comentadas de las últimas horas y continúa acumulando reproducciones y reacciones en redes sociales de toda la región.