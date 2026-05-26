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El tiempo en Santiago del Estero para este martes 26 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con cielo algo nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día con temperaturas agradables, sin probabilidades de lluvias y con condiciones estables durante gran parte de la jornada.

Hoy 01:55

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes 26 de mayo Santiago del Estero tendrá una jornada fresca, con cielo algo nublado y sin precipitaciones previstas a lo largo del día.

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De acuerdo con el reporte oficial, la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C durante la tarde, en un contexto de tiempo estable y con leve ascenso térmico respecto a jornadas anteriores.

Durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará algo nublado, mientras que por la tarde continuarán las mismas condiciones meteorológicas. Hacia la noche persistirá la nubosidad parcial, aunque sin chances de lluvias.

En cuanto al viento, se esperan velocidades entre 7 y 22 kilómetros por hora, predominando del sector noreste y norte durante gran parte del día.

El pronóstico extendido anticipa que las condiciones estables continuarán durante los próximos días, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 11°C y 16°C y máximas cercanas a los 22°C y 23°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado en la provincia.

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