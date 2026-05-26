La promesa que cumplió Ulises Bueno por el título de Belgrano y el emotivo recuerdo de Rodrigo

El cantante viajó en bicicleta desde Córdoba Capital hasta Alta Gracia para agradecerle a la Virgen de Lourdes tras la consagración del Pirata. “Mi hermano estaría muy contento”, expresó emocionado.

Hoy 01:26

Ulises Bueno protagonizó un emotivo momento luego de cumplir una promesa vinculada al histórico título de Belgrano y recordar a su hermano Rodrigo Bueno en una fecha muy especial para su familia.

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El cantante había prometido que, si Belgrano lograba revertir el resultado ante River Plate y salía campeón, viajaría en bicicleta desde Córdoba hasta la gruta de la Virgen de Lourdes en Alta Gracia para agradecer por la victoria.

Finalmente, el Pirata venció 3 a 2 a River y se quedó con el Torneo Apertura, por lo que al día siguiente el cuartetero cumplió su palabra y recorrió cerca de 37 kilómetros en bicicleta acompañado por hinchas, amigos y fanáticos.

“Venimos a cumplir la promesa. Si Belgrano ganaba nos veníamos de Córdoba en bici”, expresó Ulises al llegar al santuario, visiblemente emocionado.

La consagración coincidió además con una fecha muy significativa: el día en que Rodrigo hubiese cumplido 53 años. El recordado “Potro”, fallecido el 24 de junio de 2000, era reconocido por su fanatismo por Belgrano y mantenía un fuerte vínculo con el club de barrio Alberdi.

Entre lágrimas, Ulises recordó a su hermano y aseguró que habría disfrutado profundamente el campeonato conseguido por el equipo cordobés. “Mi hermano hubiera estado muy contento por lo que pasó. Un besito al cielo”, expresó.

El cantante también remarcó un detalle que consideró especial y cargado de simbolismo. “El árbitro adicionó ocho minutos y terminó en el minuto 53, la edad de Rodrigo”, comentó en declaraciones.

La caravana partió desde el barrio El Tropezón, en Córdoba Capital, y durante el trayecto se fueron sumando hinchas y simpatizantes que acompañaron al artista hasta la gruta de la Virgen de Lourdes.

Las imágenes del recorrido fueron compartidas por el propio Ulises en sus redes sociales y rápidamente se viralizaron entre fanáticos del cuarteto y de Belgrano, quienes destacaron tanto el gesto del cantante como el recuerdo permanente hacia Rodrigo.

Tras llegar al santuario, Ulises se tomó unos minutos para descansar, saludó a las personas que se acercaron y accedió a sacarse fotos antes de emprender el regreso.

El título obtenido por Belgrano tuvo un significado histórico para el club cordobés, ya que fue la primera vez que consiguió un campeonato de Primera División desde su fundación en 1905.