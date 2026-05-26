Localizan a dos niñas desaparecidas en el aeropuerto de Salta

Dos menores desaparecidas en Jujuy fueron halladas en el aeropuerto de Salta antes de abordar un vuelo hacia Santa Cruz.

Hoy 01:34

En un operativo coordinado entre fuerzas provinciales y federales, dos menores de edad fueron localizadas en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes de Salta.

Las niñas, de 5 y 14 años, fueron encontradas junto a su padre y la abuela de la adolescente, tras haber sido intensamente buscadas en Jujuy.

La búsqueda se activó luego de que la madre de las menores denunciara su desaparición, lo que llevó a la Justicia jujeña a iniciar un protocolo de búsqueda de personas.

Las autoridades comenzaron una intensa investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y controles en terminales de transporte.

Las averiguaciones revelaron que las menores se desplazaban en un automóvil hacia el aeropuerto salteño, lo que permitió a las fuerzas de seguridad actuar rápidamente.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) logró interceptar al grupo antes de que lograran abordar el avión con destino a Santa Cruz.

Posteriormente, las niñas fueron trasladadas nuevamente a Jujuy y quedaron bajo el resguardo de su madre, recibiendo asistencia profesional y controles médicos para asegurar su bienestar.

La investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias del traslado y determinar las responsabilidades penales de los adultos involucrados.