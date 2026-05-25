Belgrano desató una fiesta histórica tras el título con una multitudinaria caravana

El plantel campeón del Torneo Apertura celebró junto a miles de hinchas en Córdoba, luego de la victoria ante River en el estadio Mario Alberto Kempes.

Hoy 20:24

Belgrano celebró este lunes su histórica consagración en el Torneo Apertura con una multitudinaria caravana por la avenida Circunvalación de Córdoba, donde miles de hinchas acompañaron al plantel campeón.

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El festejo se realizó un día después de la victoria por 3-2 ante River, en el estadio Mario Alberto Kempes, resultado que le permitió al “Pirata” conquistar uno de los títulos más importantes de su historia.

El recorrido comenzó durante la tarde desde el predio de Villa Esquiú y se desarrolló por el anillo interno de la Circunvalación, en sentido sur-norte. Los futbolistas viajaron arriba de un micro descapotable preparado especialmente para la celebración.

La idea original era festejar el domingo por la noche en la zona del Patio Olmos, pero el operativo debió modificarse por la enorme cantidad de hinchas en las calles y la congestión de tránsito, que impidieron el traslado del plantel hacia el centro de la ciudad.

Por cuestiones de seguridad, el equipo se dirigió primero al hotel y la caravana oficial fue reprogramada para este lunes, feriado por el 25 de Mayo, con confirmación del operativo por parte del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

La fiesta celeste ya había comenzado desde la noche del domingo en distintos puntos de la capital cordobesa, especialmente en la zona de Colón y General Paz, donde los simpatizantes se reunieron con banderas, camisetas y cánticos.

Tras los festejos, Belgrano continuará con su agenda institucional y deportiva: el martes tendría actividades protocolares, el miércoles volvería a los entrenamientos y el sábado afrontará un nuevo compromiso por la Copa Argentina.