Impactante caso en Neuquén: un bebé dio positivo de cocaína al nacer

La tía y la abuela pidieron la custodia del menor y solicitan ayuda para afrontar los gastos básicos.

Hoy 10:06

Un bebé nació con cocaína en sangre y sus papás fueron acusados de abandonarlo en el hospital, según relataron los familiares que buscan obtener la tenencia para hacerse cargo del menor. El dramático caso ocurrió en Neuquén.

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Frente a esta situación, la abuela y la tía paterna expresaron su deseo de cuidar al menor y esperan la resolución de la Justicia. Mientras tanto, el bebé permanece internado en el Hospital Castro Rendón.

De acuerdo con la información publicada por Diario Neuquino, desde el hospital activaron los protocolos de protección, dieron aviso a las autoridades e intervinieron organismos judiciales y de niñez para determinar el futuro del nene.

A su vez, desde el Ministerio de Salud confirmaron que el bebé se encuentra en buen estado general y bajo seguimiento permanente del personal médico.

Una amiga de la familia habló de lo sucedido y contó que inició una campaña para recaudar fondos y donaciones de elementos de primera necesidad para el bebé. “Yo solo soy allegada al bebé por un familiar. A él lo abandonaron apenas nació y en el hospital lo pusieron con protocolo”, dijo en diálogo con LM Neuquén.

Según reveló, los familiares del nene saben que la pareja tiene problemas de adicciones y lamentó: “Le encontraron cocaína en sangre (al bebé)”. “El hospital se comunicó con la tía, que es mi amiga, para ver si ella se iba a hacer cargo. Ella y su mamá decidieron que se iban a hacer cargo y por eso inicié una colecta para ayudarlas y ayudar al bebé”, explicó.

La joven reveló que el menor presenta síntomas compatibles con abstinencia neonatal y permanece bajo constante cuidado del personal del hospital. Ahora, buscan determinar si la exposición a las sustancias durante el embarazo le puede generar alguna otra complicación.

“Aún no hay fecha para que le den el alta, mañana iban a estar los resultados de los últimos estudios que le hicieron. Yo hablé con mi amiga y me comprometí a ayudarla y conseguir donaciones para aportar”, agregó.

La joven allegada a la familia contó que el papá del bebé apareció en el hospital y “amenazó a los médicos”. Como consecuencia, desde el centro de salud habrían puesto una restricción de acercamiento para que no pueda volver a entrar.

La joven inició una colecta para colaborar con la abuela y la tía paterna. A través de las redes sociales apeló a la solidaridad del pueblo neuquino para recaudar elementos de primera necesidad para el nene.

Según detalló, reciben pañales talle recién nacido y pequeño, leche de fórmula, ropa de abrigo, bodys, ranitas, medias, gorros y otros elementos básicos para el cuidado del menor. Además, necesitan una cuna y un cochecito.