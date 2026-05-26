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Policiales

Conmoción: hallaron muerto a un hombre dentro de un colectivo que llegó a Las Termas

La víctima tenía 73 años y fue encontrada sin vida dentro de un micro de larga distancia que viajaba rumbo a Salta.

Hoy 08:46

Un dramático episodio se registró durante la mañana del lunes en la terminal de ómnibus de Las Termas de Río Hondo, donde un pasajero fue hallado muerto en el interior de un colectivo de larga distancia.

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La víctima fue identificada como Ernesto Delgado Lupatti, de 73 años, un ciudadano boliviano domiciliado en el partido bonaerense de La Matanza.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició cerca de las 9 de la mañana, cuando efectivos fueron alertados sobre una persona descompensada dentro de un micro de la empresa Balut que acababa de arribar a la terminal termense.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la información recabada durante las primeras averiguaciones, el pasajero viajaba en el asiento número 50, junto a la ventanilla, a bordo del interno N° 702 de la empresa, unidad que había partido desde la terminal de Liniers, en Buenos Aires, y tenía como destino final la localidad salteña de Salvador Mazza.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el septuagenario padecía una enfermedad coronaria desde hacía aproximadamente dos años y se encontraba bajo tratamiento médico.

Además, trascendió que el viaje tenía como finalidad continuar con estudios médicos y una posible intervención quirúrgica en Bolivia, su país de origen.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

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