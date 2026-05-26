Detienen a una mujer y le secuestran cocaína valuada en $262 millones en el departamento Copo

Gendarmería interceptó a una mujer que transportaba la droga camuflada en bolsos de ropa. Había salido de Salta con destino a Buenos Aires.

Hoy 06:33

Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron a una pasajera de un transporte público y le atribuyeron la propiedad de 12 paquetes con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 12,280 kilogramos y un valor estimado de $262.485.000, ocultos entre prendas de vestir y sábanas.

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El procedimiento se realizó antes de las 5 de la madrugada sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 471, en el puesto de control conocido como “Balanza DNV”, en Urutaú, departamento Copo, a unos 400 kilómetros de la capital provincial y cerca de Monte Quemado, en el límite con Chaco y Salta.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección Monte Quemado, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”. Durante un control vehicular, los gendarmes interceptaron un colectivo que cubría el trayecto Orán (Salta) – provincia de Buenos Aires, cargado con mercadería destinada a reventa en el conurbano bonaerense.

Al inspeccionar la bodega, detectaron bultos con ropa que, tras una revisión más exhaustiva, resultaron ser una fachada. En su interior hallaron 12 paquetes amorfos, que luego de las pruebas de campo (Narcotest) arrojaron resultado positivo para cocaína.

Identificación de la sospechosa

Como ninguno de los pasajeros se adjudicó la droga, los efectivos realizaron un entrecruzamiento de datos, verificando DNI y tickets de equipaje cargados en Salta. Todos los pasajeros pudieron justificar sus pertenencias, lo que permitió identificar un bulto sin responsable directo.

A partir de esta inconsistencia, y tras un breve interrogatorio, las sospechas recayeron sobre una pasajera, quien quedó detenida en el lugar.

Con intervención de la Justicia Federal, se dispuso el secuestro de los 12.280 gramos de cocaína, la detención de la sospechosa en carácter de incomunicada y el decomiso de otros elementos de interés para la causa. La mujer fue alojada en dependencias de Gendarmería y sería indagada en los próximos días.

Según indicaron los investigadores, la detenida no llevaba teléfono celular, una característica frecuente en personas utilizadas como “mulas”. Estas suelen viajar con pocos objetos personales y, en algunos casos, sin documentación propia.

Su función es custodiar la droga durante el traslado, sin conocer el destino final ni a los destinatarios, quienes suelen retirar la carga al llegar y luego desaparecer. Además, los involucrados en la maniobra no se conocen entre sí, con el objetivo de evitar vínculos que compliquen la investigación en caso de detenciones.