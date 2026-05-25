Estudiantes va por la clasificación a octavos ante Independiente Medellín

El Pincha recibe al conjunto colombiano en La Plata obligado a ganar para meterse en la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Hoy 07:21

Estudiantes de La Plata afrontará este martes un partido clave para su futuro internacional cuando reciba a Independiente Medellín por la última fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi y será arbitrado por el paraguayo Juan Benítez, mientras que Ulises Mereles estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de Fox Sports.

El equipo dirigido por Alexander Medina llega a esta definición tras caer 1-0 frente a Flamengo en el estadio Maracaná durante la fecha pasada.

Esa derrota, sumada al triunfo del conjunto colombiano frente a Cusco, dejó al Pincha fuera de la zona de clasificación y obligado a ganar en La Plata para avanzar a los octavos de final.

El panorama es claro: Estudiantes necesita sumar de a tres para continuar en carrera en el máximo certamen continental.

Para este compromiso decisivo, el entrenador uruguayo no podrá contar con Tomás Palacios ni Tiago Palacios, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

En sus lugares ingresarían Gastón Benedetti y Facundo Farías, mientras que además el DT analiza una tercera modificación en ataque con el ingreso del colombiano Edwuin Cetré por Braian Aguirre.

Del otro lado estará un Independiente Medellín que llega con mayor tranquilidad. El conjunto dirigido por Sebastián Botero viene de derrotar 3-2 a Cusco en Perú y ocupa actualmente el segundo lugar del grupo con siete puntos, uno más que Estudiantes.

Por eso, al equipo colombiano le alcanzará con un empate para asegurar su clasificación a los octavos de final.

Las probables formaciones:

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Facundo Farías, Alexis Castro, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Independiente Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, Leyser Chaverra, José Ortíz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Yony González, Daniel Cataño; Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.