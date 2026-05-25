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San Lorenzo se juega la clasificación ante Recoleta en una noche decisiva por la Sudamericana

El Ciclón recibe al conjunto paraguayo en el Nuevo Gasómetro con la obligación de ganar para asegurar su lugar en los octavos de final.

Hoy 08:21

San Lorenzo afrontará este martes uno de los partidos más importantes del semestre cuando reciba a Recoleta de Paraguay por la última fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Pedro Bidegain y será arbitrado por el colombiano Carlos Ortega, mientras que Leonard Mosquera estará a cargo del VAR. El partido contará con transmisión de DSports.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega como líder del grupo tras igualar 2-2 ante Santos en Brasil durante la fecha pasada.

Ese empate dejó al Ciclón en lo más alto de la zona con 7 puntos, apenas uno por encima de Deportivo Cuenca y dos sobre el propio Recoleta, por lo que todavía ninguno tiene asegurada la clasificación.

En este contexto, San Lorenzo sabe que una victoria en el Nuevo Gasómetro le permitirá avanzar directamente a los octavos de final del certamen continental que conquistó en 2002.

Pensando en este compromiso decisivo, Álvarez mantendría la base del equipo que consiguió un valioso empate en el estadio Urbano Caldeira ante Santos.

Por el lado de Recoleta, el conjunto paraguayo llega entonado luego de vencer 2-1 a Guaraní por el Torneo Apertura local.

Además, el equipo dirigido por Jorge González mantiene chances matemáticas de avanzar en la Sudamericana tras el empate 2-2 conseguido frente a Deportivo Cuenca en Ecuador.

Para clasificar, Recoleta necesita derrotar a San Lorenzo. En caso de empatar, deberá esperar una victoria de Santos sobre Deportivo Cuenca para acceder al repechaje de dieciseisavos de final.

Las probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Mathías De Ritis, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro, Nicolás Tripichio; Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Recoleta: Nelson Ferreira; Dairon Mosquera, Luis Cardozo, Nicolás Marotta, Facundo Echeguren; Pedro Ríos, Ronal Domínguez, Juan Franco, Wilfrido Báez, Junior Noguera; Allan Wlk. DT: Jorge González.

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