"Crónicas de una vedette" y una propuesta que reúne humor, drama y un homenaje a Moria Casán

La obra escrita por Belén Cianferoni se estrena el sábado 31 de mayo en el Salón Elebe, con una propuesta íntima en formato café concert que combina actuación, música e improvisación.

Hoy 07:29

El teatro independiente suma una nueva propuesta en Santiago del Estero con la llegada de “Crónicas de una vedette”, la obra escrita por Belén Cianferoni, que se estrenará el próximo sábado 31 de mayo a las 20:30 en el Salón Elebe, ubicado en San Martín 48.

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La pieza parte de una premisa tan provocadora como cercana: ¿qué pasa cuando el deseo más profundo choca con las exigencias de la vida cotidiana? En escena, una mujer sostiene en secreto su fantasía de ser vedette mientras intenta adaptarse a un entorno que constantemente le exige ocultar partes de sí misma. En esa tensión entre el brillo imaginado y la rigidez diaria, se construye una identidad fragmentada, teatral y profundamente humana, en la que el espectador puede verse reflejado.

La propuesta se presenta en formato café concert, con una puesta íntima, sin cuarta pared, donde el público forma parte activa de la experiencia. La obra combina drama, humor, clown y performance poética, con una primera parte atravesada por música e improvisación, y una segunda que lleva a escena las crónicas de la autora mediante imágenes de tono onírico.

Uno de los momentos más destacados de la noche será el homenaje a Moria Casán por sus 80 años, con un recorrido por su música, su inconfundible estilo y sus frases más icónicas, aportando un guiño cargado de identidad y cultura popular.

La actuación está a cargo de María Rosa Cianferoni, con vestuario de Sebastián Umbidez, preparación vocal de Eliana Sorroche Cianferoni, coreografía de Cinthya Figueroa Paz y técnica de Candela Morán. La producción cuenta con el auspicio del Instituto Nacional de Teatro.

Las entradas tienen un valor de $8.000 (generales) y $4.000 (estudiantes y jubilados). Los cupos son limitados y las anticipadas pueden adquirirse a través de WhatsApp al 385 623-3126.