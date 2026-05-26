Sabrina Carpenter brilló en los American Music Awards 2026 con múltiples premios y nominaciones

La artista pop se consolidó como una de las grandes protagonistas de la noche al ganar Álbum del Año y destacarse entre las más nominadas de la gala.

Hoy 07:44

La ceremonia de los American Music Awards 2026 tuvo a Sabrina Carpenter como una de sus figuras centrales, gracias a una noche en la que combinó alto nivel de nominaciones con premios clave en categorías principales.

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La cantante que estuvo ausente en la gala tenía con siete nominaciones, ubicándose entre los artistas más destacados junto a nombres como Morgan Wallen y Olivia Dean. Ese protagonismo previo se tradujo en resultados concretos: Carpenter se quedó con el premio a Álbum del Año por “Man’s Best Friend”, uno de los galardones más importantes de la ceremonia.

Además, la artista reafirmó su dominio en el género al ganar como Mejor Artista Pop Femenina y repetir el éxito de su disco en la categoría de Mejor Álbum Pop, consolidando así un doblete clave dentro del rubro pop.

Sabrina Carpenter

Su presencia también se hizo notar en otras ternas relevantes. Su tema “Manchild” compitió en Canción del Año y Mejor Canción Pop, mientras que el videoclip del mismo tema fue nominado a Mejor Video Musical, evidenciando el alcance integral de su propuesta artística.

En una gala marcada por grandes nombres y producciones destacadas, Sabrina Carpenter logró posicionarse como una de las artistas más influyentes del año, combinando éxito comercial, reconocimiento de la industria y fuerte presencia en múltiples categorías.