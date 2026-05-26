En medio de la interna libertaria, este martes se reúne la mesa política del Gobierno

Santiago Caputo y los Menem volverán a verse cara a cara en Casa Rosada luego de los cruces que expusieron la tensión dentro de La Libertad Avanza. Javier Milei busca bajar el conflicto y reordenar la estrategia legislativa.

Hoy 08:14

Luego de varios días marcados por tensiones y acusaciones cruzadas dentro del oficialismo, este martes volverá a reunirse la mesa política del Gobierno nacional en la Casa Rosada, en un intento del presidente Javier Milei por ordenar la interna y encauzar la estrategia legislativa.

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El encuentro fue convocado para las 11 y contará nuevamente con la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo y de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, protagonistas de una disputa que escaló públicamente en los últimos días.

La reunión llega después del Tedeum por el 25 de Mayo, donde distintas imágenes y gestos entre funcionarios fueron interpretados como señales políticas en medio de la creciente tensión dentro de La Libertad Avanza.

Uno de los principales focos del conflicto quedó expuesto tras las acusaciones cruzadas alrededor de la cuenta anónima de X @PeriodistaRufus, desde donde se lanzaron críticas hacia el sector vinculado a Santiago Caputo. Desde Las Fuerzas del Cielo apuntaron directamente contra Martín Menem.

En medio de la escalada, Milei debió intervenir públicamente para intentar bajar el tono de la pelea y evitar que la interna continuara profundizándose a cielo abierto.

El mandatario buscó minimizar el conflicto y aseguró que todo formaba parte de una operación para perjudicar al presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, referentes digitales alineados con Caputo rechazaron esa versión y aseguraron que “le mienten” al Presidente.

Según trascendió, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue quien impulsó la convocatoria de la mesa política ante el malestar que generó dentro del Gobierno la exposición pública de la pelea interna.

El objetivo central del encuentro será ordenar la agenda parlamentaria y avanzar con las estrategias legislativas para impulsar los proyectos enviados al Congreso. Sin embargo, la tensión entre los distintos sectores del oficialismo inevitablemente ocupará parte de la discusión.

Durante los actos oficiales por el 25 de Mayo, Caputo y los Menem compartieron actividades y se saludaron públicamente, en una escena que desde el entorno presidencial intentaron mostrar como un gesto de distensión.

Aun así, dentro del oficialismo reconocen que la interna continúa abierta y que Milei busca volver a manejar las diferencias por canales más reservados para evitar nuevos episodios de exposición pública.