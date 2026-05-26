Olivia Rodrigo presentó "The Cure" y anticipó la llegada de su nuevo álbum

La cantante lanzó un nuevo single con videoclip oficial y confirmó que su tercer disco verá la luz el 12 de junio en medio de un gran presente artístico.

Hoy 08:20

Olivia Rodrigo dio un nuevo paso en su carrera con el lanzamiento de “The Cure”, el más reciente adelanto de su próximo trabajo discográfico, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, cuyo estreno está previsto para el 12 de junio.

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El single fue acompañado por un videoclip oficial dirigido por Cat Solen y Jaime Gerin, en el que la artista transita los fríos pasillos de un hospital construido artesanalmente, una potente metáfora visual sobre la búsqueda de sanar un corazón roto. La producción estuvo a cargo de Lana Kim, Jett Steiger y Brandon Robinson para la compañía Ways & Means, reforzando el enfoque cinematográfico y emocional de esta nueva etapa.

El lanzamiento llega tras el impacto de “Drop Dead”, el primer corte del álbum, que debutó directamente en el puesto número uno del Billboard Hot 100. Con ese logro, Rodrigo marcó un hito al convertirse en la primera artista en debutar en lo más alto del ranking con los primeros sencillos de sus tres discos.

En paralelo, la cantante se prepara para salir a la ruta con “The Unraveled Tour”, su próxima gira mundial, que comenzará en septiembre y ya superó el millón de entradas vendidas, consolidando su lugar como una de las figuras más convocantes del pop internacional.