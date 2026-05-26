Impactante sismo en Chile: hubo cortes de luz y evacuaciones preventivas

Un sismo de magnitud 6,9 estremeció este lunes el norte de Chile y activó las alertas en varias regiones del país, aunque las autoridades descartaron víctimas, daños graves y riesgo de tsunami. El movimiento se sintió con fuerza en Antofagasta, Tarapacá, Arica y Atacama , mientras se registraban cortes eléctricos y varias réplicas tras el temblor principal.

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El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el movimiento telúrico ocurrió por la tarde y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta.

Según el organismo, el sismo se localizó a veinte kilómetros al noreste de la localidad y alcanzó una profundidad de 114 kilómetros. Otros reportes oficiales indicaron que el epicentro también fue ubicado a doce kilómetros al sur de Calama, en una zona próxima a la mina de Chuquicamata, considerada uno de los principales yacimientos de cobre del mundo.

El temblor se percibió en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las intensidades en la escala de Mercalli alcanzaron nivel cuatro en Arica, cinco en Iquique, seis en Antofagasta y tres en Copiapó.