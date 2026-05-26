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Impactante sismo en Chile: hubo cortes de luz y evacuaciones preventivas

El epicentro se ubicó en las cercanías de Calama. Autoridades confirmaron daños menores y descartaron tsunami.

Hoy 08:51
Chile

Un sismo de magnitud 6,9 estremeció este lunes el norte de Chile y activó las alertas en varias regiones del país, aunque las autoridades descartaron víctimas, daños graves y riesgo de tsunami. El movimiento se sintió con fuerza en Antofagasta, Tarapacá, Arica y Atacama, mientras se registraban cortes eléctricos y varias réplicas tras el temblor principal.

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El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el movimiento telúrico ocurrió por la tarde y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta.

Según el organismo, el sismo se localizó a veinte kilómetros al noreste de la localidad y alcanzó una profundidad de 114 kilómetros. Otros reportes oficiales indicaron que el epicentro también fue ubicado a doce kilómetros al sur de Calama, en una zona próxima a la mina de Chuquicamata, considerada uno de los principales yacimientos de cobre del mundo.

El temblor se percibió en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las intensidades en la escala de Mercalli alcanzaron nivel cuatro en Arica, cinco en Iquique, seis en Antofagasta y tres en Copiapó.

Tras el fuerte movimiento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó rápidamente la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas.

Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas”, señalaron desde el organismo oficial.

Por su parte, Senapred indicó que se trató de un sismo de magnitud media y remarcó que, de manera preliminar, no se reportaron heridos ni daños en infraestructura crítica.

Sin embargo, medios locales informaron interrupciones en el suministro eléctrico en distintos sectores del norte chileno. Además, al menos cinco réplicas fueron registradas en la misma zona del epicentro, con magnitudes de 4,3; 4,2; 3,9; 3,4 y 3,4.

Chile se encuentra sobre el cinturón de fuego del Pacífico, considerado la región más sísmica del planeta, debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.

Por esa razón, el país registra cientos de movimientos telúricos cada año, algunos de ellos de gran intensidad. El antecedente más recordado ocurrió en 1960, cuando la ciudad de Valdivia sufrió el terremoto más potente registrado en la historia moderna, con una magnitud de 9,6 en la escala de Richter.

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