“Lo hace desde una posición entendible”: Milei le respondió a García Cuerva tras el Tedeum

El Presidente se refirió a las críticas del arzobispo de Buenos Aires sobre la polarización y el uso de las redes sociales. “Es positivo que una autoridad religiosa trate de mediar”, sostuvo.

Hoy 09:43

El presidente Javier Milei respondió este martes a las declaraciones del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien durante el Tedeum del 25 de Mayo había pedido terminar con la polarización y la confrontación política.

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En una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el mandatario aseguró que no se sintió atacado por el mensaje del arzobispo y consideró que sus dichos forman parte de una mirada válida.

“No, yo creo que lo hace desde su posición, que además me parece absolutamente entendible”, expresó Milei al ser consultado sobre si se había sentido ofendido por la homilía.

El Presidente también valoró que una autoridad religiosa intente intervenir en un escenario de fuerte tensión política. “Me parece interesante, positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación”, señaló.

En ese sentido, Milei sostuvo que existe una discusión “fuerte y áspera” entre quienes impulsan el cambio y quienes, según su mirada, se resisten a ese proceso.

Durante el Tedeum en la Catedral Metropolitana, García Cuerva había pronunciado un mensaje con fuerte contenido político e institucional. “Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo”, había expresado frente al Presidente y parte de su Gabinete.

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El mandatario también fue consultado por las críticas del arzobispo al clima que se vive en redes sociales. Allí defendió el funcionamiento de plataformas como X y marcó diferencias con la caracterización de ese fenómeno como “terrorismo”.

“A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo”, sostuvo Milei.

Además, planteó que las redes tienen una lógica propia y que quienes no se sienten cómodos con ese tipo de dinámica pueden optar por no utilizarlas. “Twitter es una forma de expresión, usted tiene que entenderla y asimilarla. Si no le gusta, se baja de la red”, afirmó.

Por otra parte, Milei se refirió a la reunión de Gabinete realizada después del Tedeum y explicó que se concretó porque los funcionarios tenían la agenda liberada por el feriado nacional.