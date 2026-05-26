Estallaron las redes por el regreso de “El Conde” en “Margarita”

Fabio Di Tomaso volvió a interpretar a Máximo Augusto Calderón de la Hoya después de dos décadas y emocionó a los fanáticos.

Hoy 09:45

Fabio Di Tomaso aceptó la propuesta de Cris Morena y volvió a interpretar a Máximo Augusto Calderón de la Hoya, El Conde de Floricienta.

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Su reaparición se dio en el último capítulo de la segunda temporada de Margarita, donde se lo vio en una prisión de máxima seguridad en Kricoragán.

Los fanáticos expresaron su alegría en las redes y el actor agradeció las muestras de cariño. “La magia continúa. Quiero agradecer a Cris Morena por hacerlo posible”, escribió en Instagram.

Para muchos televidentes fue un regreso a la infancia, y vivieron su vuelta como un hecho histórico. “Para las que alguna vez tuvimos 13 años... Hoy siendo mamá volviendo a sentir esa misma emoción que cuando era una nena”, “Nadie entenderá el grito que pegué cuando lo vi”, “Gracias por retomar este papel”, “No me da el cuerpo de felicidad”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.