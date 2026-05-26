Horror en Santa Fe: hallaron a una mujer asesinada a balazos y calcinada

La Justicia descartó un accidente y sospecha que el crimen podría haber sido cometido por su marido.

Hoy 10:01

Una mujer de 70 años fue encontrada baleada y calcinada dentro de su casa de Santa Fe y la Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

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El hecho fue descubierto en una vivienda ubicada sobre la calle Larrea al 200 en la localidad de Villa Amelia. Según informaron fuentes de la investigación, fue la hija de la víctima quien llegó al domicilio y encontró a su madre muerta y a su padre tirado en el suelo, inconsciente.

Al descubrir la dramática escena, la mujer inmediatamente alertó a la policía. Tras ello, efectivos de la Subcomisaría 9ª acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de la jubilada, identificada como María Ester Ramírez.

Desde un primer momento, debido a las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo, los investigadores descartaron la hipótesis de un accidente.

De acuerdo con las primeras pericias, la víctima tenía un disparo en el torso y severas quemaduras causadas por la combustión de alcohol etílico.

El informe forense indicó además una importante pérdida de tejido en distintas partes del cuerpo, entre ellas brazos, tórax, rostro y una de las piernas. En contraste, las manos permanecían prácticamente intactas.

Durante los trabajos realizados en la escena, los peritos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa: una bala de plomo, un cartucho calibre .22 corto, doce vainas servidas, una botella de alcohol etílico y un encendedor. También incautaron ropa con manchas rojas y un celular que será sometido a peritajes.

En la casa también fue encontrado el esposo de la víctima, cuya identidad no fue difundida por la Fiscalía.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial, donde quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado por inhalación de humo.

Según el parte médico, no presentaba heridas de arma de fuego ni lesiones traumáticas visibles.

Con las pruebas recolectadas hasta el momento, la investigación comenzó a orientarse hacia la hipótesis de un posible femicidio. Las primeras conclusiones de los investigadores indican que la mujer habría sido atacada antes del incendio y luego rociada con alcohol para prenderla fuego.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidio Doloso, que ahora intenta reconstruir cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.