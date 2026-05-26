Dolor en Boca: murió Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros del club

Tenía 55 años y luchaba desde hace tiempo contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La noticia fue confirmada por su hijo a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Hoy 10:29

El mundo Boca y el fútbol argentino atraviesan horas de profundo dolor tras confirmarse este martes la muerte de Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros y coordinador de goleros en las divisiones inferiores del Xeneize.

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Gayoso tenía 55 años y desde hacía tiempo luchaba contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que había deteriorado seriamente su estado de salud en los últimos meses.

La triste noticia fue comunicada por su hijo, Franco Gayoso, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

“Hoy 26 de mayo se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad”, escribió.

En otro tramo del posteo, agregó: “Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir. Sos todo para mí, papi”.

Finalmente, cerró: “Te amo y te voy a extrañar por siempre. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros”.

Gayoso fue una figura muy querida y respetada dentro del mundo Boca, donde dejó una huella importante en la formación y preparación de distintos arqueros que pasaron por el club.

A lo largo de su carrera trabajó junto a entrenadores como Miguel Ángel Russo y también tuvo pasos por instituciones como Racing, Vélez, Tigre y Nacional de Montevideo.

En Boca, fue clave en el desarrollo y acompañamiento de arqueros como Agustín Orión, Agustín Rossi y Sergio Romero, entre otros.

Tras hacer público su diagnóstico de ELA en 2024, Gayoso debió alejarse progresivamente de las tareas diarias en el campo de juego. Sin embargo, continuó ligado al club como coordinador de arqueros juveniles.

Meses atrás había manifestado públicamente su intención de enfrentar la enfermedad “de una manera distinta” y dejar una huella en el fútbol argentino.

Su fallecimiento generó una fuerte conmoción entre exjugadores, colegas, dirigentes e hinchas, que rápidamente comenzaron a despedirlo con mensajes de afecto y reconocimiento por su trayectoria y calidad humana.