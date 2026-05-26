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El gobernador Elías Suárez recibió al embajador de China en Casa de Gobierno

El mandatario provincial mantuvo un encuentro institucional con Wang Wei durante la mañana de este martes.

Hoy 11:12
Casa de Gobierno

El gobernador Elías Suárez recibió esta mañana en Casa de Gobierno al embajador de la República Popular China en la Argentina, Wang Wei, en el marco de una reunión de carácter institucional.

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Del encuentro participaron también integrantes del gobierno provincial, entre ellos el jefe de Gabinete, la ministra de Educación y la actual ministra de Justicia y Derechos Humanos, entre otros funcionarios.

La actividad se enmarca en la agenda oficial de reuniones que mantiene la provincia. Además, se informó que a las 12 hs está prevista una actividad conjunta entre el gobernador y el embajador en el CCB.

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