La escena de sexo de Sydney Sweeney en el 3x07 de Euphoria cruza todas las líneas: "Está siendo humillada"

Un experto en gestión de crisis y reputación de EEUU analiza lo que Sam Levinson ha hecho con el personaje de Cassie en esta tercera temporada y cómo podría afectar a la carrera de la actriz detrás.

Hoy 10:58

El 3x07 de Euphoria, el penúltimo episodio de esta temporada y posiblemente de toda la serie, profundiza en la polémica que rodea al personaje interpretado por Sydney Sweeney.

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Lejos de cuestionar su hipersexualización, Sam Levinson, creador de la ficción, lleva a Cassie al extremo una vez más. En este capítulo, además del trauma emocional que atraviesa, vuelve a protagonizar una escena sexual que reavivó el debate en redes sociales.

Tras alcanzar una gran popularidad impulsada por un influencer, su llegada a Hollywood resulta fallida y desata la furia de Maddy (Alexa Demie) luego de la eliminación de su cuenta de OnlyFans.

En medio del conflicto, Maddy le consigue una cita con el reconocido actor Dylan, interpretado por Homer Gere. Luego de mantener relaciones, Cassie logra subir una foto en su cuenta de Instagram, lo que la convierte rápidamente en el centro de todas las miradas. Esta trama volvió a generar controversia y hasta provocó la reacción de Dave Quast, especialista en gestión de crisis y reputación.

“Euphoria ayudó a consolidar a Sydney Sweeney como una actriz audaz, tanto física como emocionalmente, y eso explica parte de su éxito. El riesgo es que, cuando el debate público se enfoca más en lo sexual que en su actuación, ese mismo trabajo puede empezar a afectar su imagen”, señaló Quast.

“El problema no es la sexualidad en pantalla, sino cuando se convierte en la principal etiqueta del actor. En el caso de Sweeney, el desafío es que estos papeles sigan viéndose como decisiones artísticas y no como toda su marca”, agregó.

El debate alcanzó su punto más alto en X (ex Twitter), donde muchos usuarios acusaron a Levinson de intentar “humillar” tanto al personaje como a la actriz. Algunos de estos comentarios se viralizaron y acumularon cientos de miles de interacciones.

“En esta temporada, Sydney Sweeney solo está para ser humillada. Su papel se reduce a eso. Así no va a ganar ningún premio”, escribió un usuario, en uno de los posteos más compartidos.

“La visibilidad es una moneda de cambio, y Sweeney es una de las pocas actrices jóvenes que genera conversación constante”, explicó Quast, aunque también puso en duda si ese es el mejor camino hacia la fama.

Según el especialista, la marca personal de la actriz atraviesa una línea muy fina, ya que el debate sobre su figura empieza a ir más allá de su actuación. A esto se suma su participación en otros proyectos, como The Voyeurs, también marcados por una fuerte carga sexual.

A pesar de las críticas, Sweeney sigue defendiendo su trabajo en la serie y aseguró que no se siente incómoda con los desnudos: “Estoy contando la historia de mi personaje y tengo la responsabilidad de hacerlo bien”, afirmó.

Ahora queda por ver si el episodio 3x08 cerrará la historia de Cassie con una mirada crítica o si terminará perdiéndose dentro de su propio conflicto.