Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAY 2026 | 20º
X
Locales

El viernes 29 estarán disponibles los sueldos de la administración pública provincial

El Ministerio de Economía informó que los haberes correspondientes al mes de mayo se acreditarán para todos los trabajadores estatales en una sola jornada.

Hoy 11:28

El Ministerio de Economía de Santiago del Estero informó que el próximo viernes 29 de mayo estarán disponibles los haberes correspondientes al mes de mayo para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se indicó oficialmente, el pago de sueldos se habilitará en una sola jornada para la totalidad de los empleados estatales, sin necesidad de establecer un cronograma segmentado por terminación del Documento Nacional de Identidad.

De esta manera, todos los trabajadores de la administración pública provincial podrán acceder a sus haberes el mismo día, conforme al esquema dispuesto por el Gobierno provincial.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quimsa volvió a festejar ante Boca y acaricia una nueva final de la Liga Nacional
  2. 2. Le hicieron creer que recibió una transferencia y la estafaron en más de $2 millones
  3. 3. Detienen a una mujer y le secuestran cocaína valuada en $262 millones en el departamento Copo
  4. 4. Conmoción: hallaron muerto a un hombre dentro de un colectivo que llegó a Las Termas
  5. 5. Sumampa vivió una multitudinaria fiesta patria con el Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT