El viernes 29 estarán disponibles los sueldos de la administración pública provincial

El Ministerio de Economía informó que los haberes correspondientes al mes de mayo se acreditarán para todos los trabajadores estatales en una sola jornada.

Hoy 11:28

El Ministerio de Economía de Santiago del Estero informó que el próximo viernes 29 de mayo estarán disponibles los haberes correspondientes al mes de mayo para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

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Según se indicó oficialmente, el pago de sueldos se habilitará en una sola jornada para la totalidad de los empleados estatales, sin necesidad de establecer un cronograma segmentado por terminación del Documento Nacional de Identidad.

De esta manera, todos los trabajadores de la administración pública provincial podrán acceder a sus haberes el mismo día, conforme al esquema dispuesto por el Gobierno provincial.