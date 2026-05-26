Quién es el arquitecto santiagueño detenido en Brasil por discriminar a un niño de 7 años

Pasajeros de un tren turístico descubrieron mensajes racistas que había enviado desde su teléfono celular mientras fotografiaba a un menor de edad.

Hoy 11:52

Un arquitecto santiagueño de 63 años fue detenido en Brasil acusado de cometer un acto de racismo contra un niño de 7 años durante un viaje turístico en el estado de Minas Gerais. El episodio generó una fuerte repercusión en medios brasileños y volvió a poner en el centro de la escena nuevos casos de discriminación protagonizados por argentinos en el vecino país.

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El acusado fue identificado como Eduardo Ignacio Murias, según publicó el medio Clarín, quien quedó arrestado luego de que pasajeros de un tren turístico descubrieran mensajes racistas que había enviado desde su teléfono celular mientras fotografiaba a un menor de edad.

El hecho ocurrió este domingo a bordo del tradicional tren Maria Fumaça, que conecta las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes, una de las atracciones más visitadas de la región. Según trascendió, el santiagueño se encontraba realizando turismo en la zona.

Todo comenzó cuando una mujer que viajaba junto a su hijo de siete años fue alertada por otro pasajero sobre la actitud del argentino, quien aparentemente estaba tomando fotografías del menor sin autorización.

De acuerdo con el reporte de la Policía Militar brasileña, la madre del niño decidió confrontarlo y allí el hombre desbloqueó voluntariamente su teléfono celular. Fue entonces cuando encontraron conversaciones de WhatsApp con expresiones discriminatorias.

"Al lado mío en el tren. Es negrito pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo", decía uno de los mensajes atribuidos al arquitecto santiagueño.

En la misma conversación también aparecían otras frases polémicas: "Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí", "Puedo llevar una esclava para que cuide tus nietas" y "Pia, aquí está lleno".

La situación generó indignación inmediata entre los pasajeros y personal de seguridad del tren, quienes retuvieron al hombre hasta la llegada de la Policía Militar para evitar que escapara.

Fue detenido y le secuestraron el teléfono

Tras arribar al lugar, los efectivos procedieron a la detención de Murias y al secuestro de su teléfono celular, elemento que ahora forma parte de la investigación judicial.

Desde la Policía Militar señalaron que recibieron un llamado de alerta por un caso de discriminación dentro del tren turístico. "El agresor estaba fotografiando a un niño de 7 años, originario de Nova Iguaçu, y difundiendo las imágenes en grupos de mensajería acompañadas de comentarios discriminatorios", indicaron fuentes oficiales.

El santiagueño quedó alojado en la comisaría regional de São João del-Rei acusado por el delito de "injuria racista", una figura que en Brasil tiene penas severas y no admite el pago de fianza.

Las leyes brasileñas contra el racismo

La legislación brasileña endureció en los últimos años las sanciones vinculadas a delitos de discriminación racial. El artículo 140 del Código Penal contempla la figura de injuria racial, entendida como una ofensa dirigida a una persona mediante referencias a su raza, color de piel, etnia, religión u origen.

Sin embargo, en 2023 Brasil avanzó aún más y equiparó este delito al racismo. A partir de esa modificación legal, la injuria racial pasó a ser imprescriptible y no excarcelable, con penas que van de dos a cinco años de prisión.

"Mi hijo está muy triste"

La madre del menor afectado habló con medios brasileños y expresó su indignación por lo sucedido. "Esto es claramente racismo. Le agarramos el celular al argentino y vimos que además de hablar de mi hijo, chateaba con otra persona para llevarse nenas como esclavas para cuidar a sus nietas. Soy de Río de Janeiro y esto es una alerta para todas las madres de la zona", sostuvo.

Además, aseguró que las pruebas eran contundentes. "Los hechos son irrefutables, teníamos su teléfono celular", afirmó, y agregó que "su hijo continúa muy triste" tras el episodio vivido durante el viaje.

La defensa del arquitecto santiagueño

Según trascendió, durante las primeras actuaciones policiales el arquitecto sostuvo que "no era racista" y que todo "había sido una broma".

Inicialmente, Murias contrató al abogado Lincoln Barros Junior, quien difundió un comunicado donde señaló que su defendido "reconoce la gravedad de la acusación" y pidió respetar la "presunción de inocencia".

"El procedimiento aún se encuentra en su fase inicial, razón por la cual no se puede admitir la formación de juicios definitivos de culpabilidad antes de la completa investigación de los hechos", indicaba parte del escrito.

No obstante, horas después, el propio estudio jurídico informó públicamente que dejó de representar legalmente al arquitecto santiagueño detenido en Brasil.