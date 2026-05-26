Un guardia atiende a un paciente invisible en un hospital

Un video de seguridad muestra a un guardia de hospital atendiendo a un paciente invisible, generando un intenso debate en redes sociales.
Las cámaras de seguridad de un hospital han registrado un incidente paranormal que ha captado la atención de millones de usuarios en internet. Se trata de un guardia de seguridad que, en la madrugada de un sábado, atendió a una paciente invisible que no fue vista por nadie más.
El video, que ha sido ampliamente compartido, muestra cómo el empleado de seguridad se levanta de su asiento a las 3:30 de la mañana, momento en el cual las puertas automáticas del hospital se abren sin que nadie entre. Este fenómeno ha despertado el interés por la realidad paranormal.
Durante el registro, el guardia se acerca a la entrada del hospital y, tras correr una cinta de peligro, comienza a anotar datos personales en una planilla, gesticulando como si estuviera conversando con alguien.
La situación se vuelve aún más extraña cuando el custodio toma una silla de ruedas y se la ofrece a la nada, regresándola después de un aparente rechazo. Según su relato, una anciana le pidió asistencia para subir al noveno piso, lo que añade un nivel de misterio al caso.
La tensión aumentó cuando el guardia, al notar que la anciana no regresaba, contactó al personal médico para verificar su estado. La respuesta fue desalentadora: “Acá no vino nadie”. Este momento marcó el inicio de una investigación más profunda.
Las autoridades del sanatorio revisaron las grabaciones y se dieron cuenta de que el empleado había estado hablando solo todo el tiempo. La coincidencia escalofriante se presentó al comparar el nombre que el guardia anotó, que coincidía exactamente con una paciente fallecida en esa misma habitación apenas tres horas antes.
Este misterioso incidente ha generado un intenso debate en las redes sociales, con cuestionamientos sobre si se trata de un error administrativo, una broma o un indicio de vida más allá de la muerte. El video sigue acumulando visualizaciones y la discusión se intensifica.