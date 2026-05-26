VIDEO | Filmaron a un menor haciendo peligrosas maniobras con una moto en Santa Fe

El episodio ocurrió en una zona repleta de peatones y vehículos durante el feriado

Hoy 10:39

Un video se viralizó y causó profunda indignación y preocupación en la ciudad de Santa Fe. En pleno feriado nacional por el 25 de Mayo, un nene fue filmado mientras conducía una moto en una avenida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El preocupante episodio ocurrió durante la tarde, en un momento en el que el tránsito se encontraba sumamente cargado debido a las jornadas festivas y las variadas actividades frente a la Casa de Gobierno.

A pesar de la gran cantidad de autos y peatones que circulaban por el lugar, el adulto a cargo no dudó en dejar que el menor manejara el rodado a la vista de todos.

La secuencia quedó registrada en un video enviado por un testigo y difundido por el medio local Aire de Santa Fe. En las imágenes se observa con claridad la peligrosidad de la maniobra, que expuso al menor y al resto de las personas que paseaban por el espacio público a un riesgo vial altísimo.