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VIDEO | Filmaron a un menor haciendo peligrosas maniobras con una moto en Santa Fe

El episodio ocurrió en una zona repleta de peatones y vehículos durante el feriado

Hoy 10:39
Captura del video

Un video se viralizó y causó profunda indignación y preocupación en la ciudad de Santa Fe. En pleno feriado nacional por el 25 de Mayo, un nene fue filmado mientras conducía una moto en una avenida.

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El preocupante episodio ocurrió durante la tarde, en un momento en el que el tránsito se encontraba sumamente cargado debido a las jornadas festivas y las variadas actividades frente a la Casa de Gobierno.

A pesar de la gran cantidad de autos y peatones que circulaban por el lugar, el adulto a cargo no dudó en dejar que el menor manejara el rodado a la vista de todos.

La secuencia quedó registrada en un video enviado por un testigo y difundido por el medio local Aire de Santa Fe. En las imágenes se observa con claridad la peligrosidad de la maniobra, que expuso al menor y al resto de las personas que paseaban por el espacio público a un riesgo vial altísimo.

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