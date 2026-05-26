Añatuya, un lugar soleado: pronóstico de temperaturas agradables para hoy Martes 26 de mayo de 2026

Hoy, los añatuyenses se despertaron con un clima soleado y temperaturas frescas. El pronóstico para los próximos días anticipa cambios en las condiciones climáticas.

Hoy 08:21

En la jornada de hoy, Añatuya se presenta con un clima soleado, ideal para disfrutar del aire libre. La temperatura actual es de 10.6 °C, con una sensación térmica de 9.7 °C, lo que permite a los añatuyenses salir abrigados pero cómodos.

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La humedad en la región se encuentra en un 92%, lo que proporciona una sensación de frescura en el ambiente. El viento sopla del sureste a 7.9 km/h, sumando un toque agradable a la jornada.

Para hoy Martes 26 de mayo de 2026, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21.5 °C y una mínima de 10.4 °C. Un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre antes de que las condiciones cambien.

La previsión para mañana, Miércoles 27 de mayo, indica un clima parcialmente nublado, con temperaturas que variarán entre 11.4 °C de mínima y 23.5 °C de máxima. Es un buen momento para aprovechar el sol antes de que lleguen las lluvias.

Finalmente, el Jueves 28 de mayo traerá lluvias moderadas a intervalos, con mínimas de 16.4 °C y máximas que no superarán los 21.5 °C. Los añatuyenses deben prepararse para un cambio en el clima, así que es recomendable tener un paraguas a mano.